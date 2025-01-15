Фицо истерически отреагировал на школьника, не пожавшего руку президенту Словакии из-за Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на поступок школьника Симона Оманика, который во время получения награды не пожал руку президенту Роберту Пеллегрини. По словам Фицо, в этой ситуации "кому-то здесь нужно три оплеухи".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Роберт Фицо в Facebook подверг критике Симона Оманика и обвинил "СМИ Сороса", которые якобы ломают государство "антисловацкой и антиправительственной" риторикой.
Далее словацкий лидер рассказал, что бы он сделал, если бы ему школьник во время награждения отказался пожать руку.
Напомним, что 13 января президент Словакии Петер Пеллегрини принял старшеклассников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных олимпиадах.
Один из учеников Симон Оманик во время получения награды отказался пожать руку Пеллегрини. Как пояснил словацкий школьник, это стало акцией протеста против лживых и популистских заявлений Пеллегрини, в частности, относительно дешевой еды, дешевого газа и угроз, что якобы кто-то отправит словаков на войну в Украину.
Новости