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Фицо истерически отреагировал на школьника, не пожавшего руку президенту Словакии из-за Украины

Фицо прокомментировал инцидент со школьником, который из-за популистских заявлений Петера Пеллегрини отказался пожать ему руку.

сегодня, 10:27
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на поступок школьника Симона Оманика, который во время получения награды не пожал руку президенту Роберту Пеллегрини. По словам Фицо, в этой ситуации "кому-то здесь нужно три оплеухи".

Фицо истерически отреагировал на школьника, не пожавшего руку президенту Словакии из-за Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в Facebook подверг критике Симона Оманика и обвинил "СМИ Сороса", которые якобы ломают государство "антисловацкой и антиправительственной" риторикой.

"Кому-то здесь нужно три оплеухи. Я бы начал с антигосударственных СМИ. А дальше опыт жизни. Как ученик дома, если я жаловался учителю за то, что он тянул меня за волосы, мама бы мне дала еще две оплеухи, потому что учитель всегда был уважительным и правильным", — пишет Фицо.

Далее словацкий лидер рассказал, что бы он сделал, если бы ему школьник во время награждения отказался пожать руку.

"Прежде всего, я бы спросил, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. И в-третьих, я бы взял его награду и отправил ее перед всеми СМИ туда, где ей и место", — сказал Фицо и добавил, что Пеллегрини ошибся, когда отреагировал на инцидент, выразив уважение к позиции школьника.

Напомним, что 13 января президент Словакии Петер Пеллегрини принял старшеклассников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных олимпиадах.

Один из учеников Симон Оманик во время получения награды отказался пожать руку Пеллегрини. Как пояснил словацкий школьник, это стало акцией протеста против лживых и популистских заявлений Пеллегрини, в частности, относительно дешевой еды, дешевого газа и угроз, что якобы кто-то отправит словаков на войну в Украину.




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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1FPfM617Zf/
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