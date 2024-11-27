Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует посетить Москву в мае 2025 года по приглашению российского президента Владимира Путина. Он отметил, что сделает это "с удовольствием".

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

По данным издания, Фицо может стать первым официальным представителем Словакии, посетившим Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. В своем заявлении премьер-министр отметил важность роли Красной армии и Советского Союза в победе над фашизмом во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что граждане Словакии "уважительно вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".

Фицо также подчеркнул, что правительство Словакии поддерживает наследие борьбы с фашизмом и важность сохранения "исторической правды" о Второй мировой войне и роли Красной армии в ней.

В 2025 году правительство Словакии возьмет на себя опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом. фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации В. Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю", — заявил премьер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Словакии знают, как остановить войну в Украине . Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью STVR заявил, что для завершения войны в Украине Запад должен остановить оказание поддержки Киеву. Такое заявление прозвучало в ответ на обещание Дональда Трампа быстро прекратить конфликт — через 24 часа. По мнению Фицо, такая риторика Трампа предвыборна и, вероятно, трудно реализуема.