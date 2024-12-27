Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство рассмотрит возможность прекращения поставок резервной электроэнергии в Украину в случае, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Об этом Фицо сообщил в своем видеообращении, опубликованном вечером 27 декабря на Facebook.

“После 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину должен быть прекращен, правительство Словакии оценит ситуацию и рассмотрит возможность применения соответствующих мер против Украины. В случае необходимости будут прекращены поставки электроэнергии, которая крайне нужна Украине, или предложены другие шаги", — отметил премьер.

Фицо подчеркнул, что прекращение транзита российского газа является не только политическим, но и экономически дорогим шагом, что приведет к значительным затратам для Европейского Союза, в том числе и для Словакии.

“ЕС заплатит около 120 миллиардов евро больше из-за повышения цен на газ и электроэнергию в 2025-2026 годах. Наша конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет примерно полмиллиарда евро на транзитном сборе, Украина — почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет всего 2,5 миллиарда евро. Это очередное наказание для россиян, не правда ли? – иронически высказался Фицо.

Он также обратил внимание, что после прекращения транзита через Украину Словакия перейдет с начальной позиции в газовой цепочке на конечную, получая газ альтернативными маршрутами с запада, юга или севера.

"Но кому дело в Словакии, господин Зеленский? Однако, когда вам что-то нужно, чтобы не замерзнуть зимой, вы кричите, стыдно”, – обратился словацкий премьер к украинскому президенту.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо цинично оболгал Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими скандальными заявлениями, посетил Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Главной темой переговоров стало прекращение транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

Впрочем, как отметил политолог Игорь Чаленко в комментарии для 24-го канала, Фицо не раскрывает все детали этого вопроса. Более того, своими действиями он дискредитирует Словакию и унижает ее народ. Предыдущее правительство страны сократило потребление российского газа до примерно 2 миллиардов кубометров в год, активно работая над диверсификацией поставок, в том числе из Норвегии. Однако Фицо увеличил импорт российского газа на 50%, несмотря на все усилия предшественников.

