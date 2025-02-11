Фицо расхвалил Маска из-за "ликвидации" программы USAID

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 10 февраля сообщил, что обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой предоставить информацию о расходах средств USAID в его стране. Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Он попросил Маска помочь "отделить полезные и выгодные проекты от вмешательства во внутренние дела Словакии".

"Считаю необходимым обратиться к вам с просьбой предоставить информацию о субсидиях и грантах, предоставленных неправительственным организациям, СМИ и отдельным журналистам, которые работают или работали на территории Словакии", — отметил премьер.

Фицо также предложил Маску организовать встречу для обсуждения других проектов, которые могли бы быть полезными для развития словацко-американских отношений.

Напомним, что прекращение финансирования со стороны администрации Дональда Трампа повлияло на международные инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

Как уже писали "Комментарии", гранты, поступавшие в Украину через Агентство США по международному развитию (USAID), будут компенсированы за счет средств государственного и местных бюджетов, а также посредством кредитования и международных доноров. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита.

Он подчеркнул, что по поручению Президента Владимира Зеленского органы власти совместно с областными руководителями занимаются анализом приостановленных программ, запланированных на 2025 год, ранее предусматривавших финансирование от США. Заместитель руководителя ОПУ наметил четыре основных направления, для которых необходимо найти финансирование.