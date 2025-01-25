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Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского во вмешательстве во внутренние дела страны, а треть вышедших на протесты против него демонстрантов назвал украинцами.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Роберт Фицо отреагировал на сообщения Владимира Зеленского на платформе X со словами, что "Братислава – не Москва, а Словакия – это Европа" и репостом видео с массовыми протестами в столице страны.
Также премьер-министр Словакии обвинил украинцев в недавних масштабных кибератаках на национальные компании. По его словам, за этим стоят те же группы, которые организовали протесты из-за "пропаганды" относительно членства Словакии в ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Фицо повторил нарративы Кремля и обвинил Запад в долгосрочности войны в Украине. По его словам, война могла закончиться незадолго после полномасштабного вторжения в 2022 году, однако Запад якобы отказался и решил продолжать войну.
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