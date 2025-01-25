Фицо резко отреагировал на слова Зеленского и обвинил украинцев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского во вмешательстве во внутренние дела страны, а треть вышедших на протесты против него демонстрантов назвал украинцами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо отреагировал на сообщения Владимира Зеленского на платформе X со словами, что "Братислава – не Москва, а Словакия – это Европа" и репостом видео с массовыми протестами в столице страны.

"Мне уже смешно, когда слышу, что украинский президент Зеленский делится репостами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой. Украинское телевидение здесь бегает по митингам, где есть треть украинцев, стоящих против словацкого правительства. Не понимаю, почему украинцы должны критиковать словацкое правительство", – сказал Фицо.

Также премьер-министр Словакии обвинил украинцев в недавних масштабных кибератаках на национальные компании. По его словам, за этим стоят те же группы, которые организовали протесты из-за "пропаганды" относительно членства Словакии в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Фицо повторил нарративы Кремля и обвинил Запад в долгосрочности войны в Украине. По его словам, война могла закончиться незадолго после полномасштабного вторжения в 2022 году, однако Запад якобы отказался и решил продолжать войну.

Также "Комментарии" писали, что Фицо пригрозил Зеленскому из-за невозможности получать российский газ. Словацкий премьер призвал Европейский Союз меньше помогать Украине в войне против России, пока российский газ снова начнет транзитом через украинские территории поступать в Словакию.