Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел способ попасть в Москву на парад, организованный Владимиром Путиным, несмотря на закрытие воздушного пространства странами Балтии для рейсов, направляющихся на празднование победы России.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

Как отмечается, Фицо отправился в Москву, выбрав более сложный маршрут через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и далее в Российскую Федерацию. Сначала планировался другой маршрут, однако его пришлось изменить после того, как страны Балтии запретили пролеты над территориями.

Из-за смены маршрута перелет премьера будет длиться пять часов, тогда как в прошлом путешествие из Братиславы в Москву занимало примерно два с половиной часа.

В ходе своего визита в российскую столицу Роберт Фицо запланировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также двусторонние переговоры с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо со скандалами прорывается на парад к Путину . Эстония запретила перелет спецборта Роберта Фицо над своей территорией в Москву на торжества по случаю 80-летия победы. Словацкий премьер обвинил страну в том, что она пытается сорвать его визит в Москву.

"Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", — заявил глава словацкого правительства.

