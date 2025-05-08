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Фицо со скандалами нашел способ прорваться к Путину на 9 мая: как он добирался в РФ

Фицо отправился в Москву, несмотря на запрет стран Балтии впустить его самолет в свое авиапространство.

сегодня, 18:57
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Лиля Воробьева

Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел способ попасть в Москву на парад, организованный Владимиром Путиным, несмотря на закрытие воздушного пространства странами Балтии для рейсов, направляющихся на празднование победы России.

Фицо со скандалами нашел способ прорваться к Путину на 9 мая: как он добирался в РФ

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

Как отмечается, Фицо отправился в Москву, выбрав более сложный маршрут через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и далее в Российскую Федерацию. Сначала планировался другой маршрут, однако его пришлось изменить после того, как страны Балтии запретили пролеты над территориями.

Из-за смены маршрута перелет премьера будет длиться пять часов, тогда как в прошлом путешествие из Братиславы в Москву занимало примерно два с половиной часа.

В ходе своего визита в российскую столицу Роберт Фицо запланировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также двусторонние переговоры с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо со скандалами прорывается на парад к Путину . Эстония запретила перелет спецборта Роберта Фицо над своей территорией в Москву на торжества по случаю 80-летия победы. Словацкий премьер обвинил страну в том, что она пытается сорвать его визит в Москву.

"Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", — заявил глава словацкого правительства.



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Источник: https://dennikn.sk/minuta/4625448/?ref=mwat
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