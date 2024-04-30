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Фицо высмеял помощь, которую словаки собрали для Украины

Словацкий премьер считает, что помощь США и ЕС не поможет Украине

сегодня, 00:55
Автор:
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Марьян Ощановский
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Премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это как пукнуть в дерево".

Фицо высмеял помощь, которую словаки собрали для Украины

Премьер Словакии высмеял своих сограждан. Фото из открытых источников

По словам премьера, собранные словаками деньги не изменят ситуацию на фронте в Украине. При этом Фицо использовал чешское сравнение, означающее "пукнуть в дерево".

Премьер Словакии заявил, что средства США и ЕС, выделенные на военную поддержку Украины, также ничего не изменят.

"Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я буду отдавать предпочтение прекращению огня любой ценой", — добавил Роберт Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из населенных пунктов на временно оккупированной территории украинские школьники выразили свое отношение к российской конституции. Несмотря на риск быть задержанными и понести жестокое наказание, подростки сожгли конституцию России. Таким образом, украинская молодежь продемонстрировала, как на самом деле относится к российским захватчикам, захватившим их населенные пункты.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента. Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.



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Источник: https://plus.noviny.sk/917961-premier-fico-o-zbierke-slovakov-pre-ukrajinu-prd-v-stromovke-na-situacii-to-nic-nezmeni
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