Премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это как пукнуть в дерево".

Премьер Словакии высмеял своих сограждан. Фото из открытых источников

По словам премьера, собранные словаками деньги не изменят ситуацию на фронте в Украине. При этом Фицо использовал чешское сравнение, означающее "пукнуть в дерево".

Премьер Словакии заявил, что средства США и ЕС, выделенные на военную поддержку Украины, также ничего не изменят.

"Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я буду отдавать предпочтение прекращению огня любой ценой", — добавил Роберт Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из населенных пунктов на временно оккупированной территории украинские школьники выразили свое отношение к российской конституции. Несмотря на риск быть задержанными и понести жестокое наказание, подростки сожгли конституцию России. Таким образом, украинская молодежь продемонстрировала, как на самом деле относится к российским захватчикам, захватившим их населенные пункты.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента. Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.

