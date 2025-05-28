Финляндия отреагировала на слова Путина об атомных ледоколе

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Финляндия якобы пытается убедить США заказать у них атомные ледоколы, хотя сама не имеет возможности их строить. Офис президента Александра Стубба опроверг эти сообщения.

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из открытых источников

На встрече с представителями бизнеса в Кремле Путин заявил, что Финляндия "пропихивает свою продукцию" Соединенным Штатам, однако не способна строить атомные ледоколы.

"Господин Стубб, нынешний президент Финляндии, наговорил в США, что они будут строить там атомные ледоколы. Но я спрашиваю — могут ли они сегодня построить хотя бы один атомный ледокол у себя в Финляндии? Я тоже думаю, что это маловероятно", — сказал Путин.

Путин вспомнил встречу Стубба с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, где оба лидера играли вместе в турнире по гольфу в конце марта. Тогда президент Финляндии заявил, что они обсуждали заказы на ледоколы. По его словам, интерес США к этим конкретным кораблям связан с тем, что Россия сейчас имеет 46 ледоколов, а США гораздо меньше.

Однако Финляндия опровергает сообщение Путина. В офисе президент Александра Стубба заявили, что не предлагали Соединенным Штатам строить именно атомные ледоколы в Финляндии.

Президент США Трамп в начале своей каденции объявил, что США могут приобрести около сорока ледоколов, и Финляндия рассчитывает на часть заказов. Однако это будут не атомные ледоколы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии предупредил о традиционной российской тактике.

Также "Комментарии" писали, что Трамп категорически прокомментировал скопление войск РФ у Финляндии и Норвегии.