logo

BTC/USD

108606.06

ETH/USD

2627.53

LTC/USD

95.79

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Финляндия отреагировала на слова Путина об атомных ледоколе
commentss НОВОСТИ Все новости

Финляндия отреагировала на слова Путина об атомных ледоколе

Финляндия не предлагала США строительство атомных ледоколов, как заявлял Путин.

сегодня, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Финляндия якобы пытается убедить США заказать у них атомные ледоколы, хотя сама не имеет возможности их строить. Офис президента Александра Стубба опроверг эти сообщения.

Финляндия отреагировала на слова Путина об атомных ледоколе

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из открытых источников

На встрече с представителями бизнеса в Кремле Путин заявил, что Финляндия "пропихивает свою продукцию" Соединенным Штатам, однако не способна строить атомные ледоколы.

"Господин Стубб, нынешний президент Финляндии, наговорил в США, что они будут строить там атомные ледоколы. Но я спрашиваю — могут ли они сегодня построить хотя бы один атомный ледокол у себя в Финляндии? Я тоже думаю, что это маловероятно", — сказал Путин.

Путин вспомнил встречу Стубба с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, где оба лидера играли вместе в турнире по гольфу в конце марта. Тогда президент Финляндии заявил, что они обсуждали заказы на ледоколы. По его словам, интерес США к этим конкретным кораблям связан с тем, что Россия сейчас имеет 46 ледоколов, а США гораздо меньше.

Однако Финляндия опровергает сообщение Путина. В офисе президент Александра Стубба заявили, что не предлагали Соединенным Штатам строить именно атомные ледоколы в Финляндии.

Президент США Трамп в начале своей каденции объявил, что США могут приобрести около сорока ледоколов, и Финляндия рассчитывает на часть заказов. Однако это будут не атомные ледоколы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии предупредил о традиционной российской тактике.

Также "Комментарии" писали, что Трамп категорически прокомментировал скопление войск РФ у Финляндии и Норвегии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости