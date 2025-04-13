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Финляндия призвала ударить по РФ санкциями, чтобы "остановить варварскую войну"

Против России необходимо усилить санкции за удар по Сумам

13 апреля 2025, 23:02
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Марьян Ощановский

Президент Финляндии Александр Стубб после российского удара по Сумам призвал ужесточить санкции против России.

Финляндия призвала ударить по РФ санкциями, чтобы "остановить варварскую войну"

Финляндия хочет наказать РФ санкциями. Фото из открытых источников

Финский президент отметил, что Россия продолжает варварскую захватническую войну, а убийством невинных гражданских в Сумах демонстрирует, что не уважает ни международное, ни гуманитарное право.

"Мы должны прекратить эту войну. Безусловное прекращение огня должно начаться немедленно, чтобы вынудить Россию серьезно отнестись к переговорам. Санкции против России должны быть еще более усилены", – заявил Александр Стубб.

Как известно, в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Сумы. По состоянию на данный момент известно о 34 убитых человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения", — рассказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.



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Источник: https://x.com/alexstubb
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