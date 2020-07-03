Финская авиация втихаря отказалась от использования свастики

Авиация Финляндии решила отказаться от использования символа свастики, передает ВВС.

Командование Военно-воздушных сил Финляндии применяли как символ свастику и пару крыльев. Теперь же командование без огласки прекратило пользоваться символикой, связанной с нацистской Германией.

Сообщается, что смену первым заметил преподаватель университета в Хельсинки Тейво Тейвайнен. Именно он до этого пытался выяснить, действительно ли необходим для военной авиации этот знак.

Отметим, что ВВС Финляндии начали использовать свастику с момента своего создания в 1918 году. То есть, вскоре после обретения независимости и задолго до того, как нацизм пришел на европейские земли. Поэтому к 1945 году военная авиация Финляндии использовала синюю свастику на белом фоне совсем не для того, чтобы продемонстрировать верность нацистской Германии. И хотя символ убрали с самолетов после Второй мировой войны, знак все еще есть на флагах, символике подразделений ВВС и униформе. Затем, в 2017 году, для командования придумали эмблему, которая похожа на символ ВВС - золотой орел в круге из крыльев. Потому как возникали недоразумения из-за использования старой эмблемы.

Интересно, что в Финляндии можно увидеть свастики на домах 1920-х годов. Как пояснил профессор Тейвайнен, финны думают, что это случайный декоративный знак - которым он в определенной степени является. Ведь финский художник Аксели Галлен-Каллела впервые использовал символ на картине в 1889 году. А в символике финских ВВС свастика появилась благодаря шведскому графу Эрику фон Розену, который считал символ талисманом. Так, он в 1918 году подарил самолет с синей свастикой новорожденным воздушным силам Финляндии. Thulin Typ D стал первым самолетом финских ВВС. В дальнейшем синюю свастику изображали на всех военных самолетах до 1945 года.

Напомним, СБУ задержала неонацистов в Харькове и Киеве, которые печатали нацистскую символику в собственных подпольных типографиях.

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