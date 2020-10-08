ФОТОФАКТ: Тысячи брошенных цыплят умирают в аэропорту Мадрида

В мадридском аэропорту Барахас в коробках обнаружили тысячи цыплят. В Национальной полиции Испании сообщили, что цыплята несколько дней находились в коробках без воды и еды. На тот момент, когда сотрудники полиции их обнаружили, около 6 тысяч птенцов уже умерли. Об этом пишет CNN.



Всего было 26 000 цыплят. Те, которым удалось выжить, страдали от переохлаждения и пытались выжить, поедая останки своих мертвых соседей.

Цыплят перевозили в картонных коробках, которые ломались после промокания под дождем, что делало их дальнейшую перевозку невозможной.

Полиция, которая была проинформирована о цыплятах в выходные дни, не сказала, куда были отправлены животные.

Сотрудники организаций по защите животных рассказали, что после того, как они добрались к коробкам, ситуация была ужасающей: вокруг стоял неприятный запах из-за того, что мертвые цыплята уже начали разлагаться, а когда пытались найти выживших, то это было морально очень трудно.

Спасти удалось около 3200 цыплят. Их отправили в домашние хозяйства. Но некоторые птенцы продолжают умирать, так как они перенесли тяжелое испытание, будучи совсем маленькими.

Полиция сообщила, что компания, управляющая аэропортом, связалась с компанией, перевозящей цыплят, но та отказалась взять на себя ответственность за них и оставила их брошенными в грузовом терминале.

Расследование продолжается, и полиция заявила, что виновные могут быть обвинены в жестоком обращении с животными.

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