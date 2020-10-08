ФОТОФАКТ: Тысячи брошенных цыплят умирают в аэропорту Мадрида

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Татьяна Веремеева
В мадридском аэропорту Барахас в коробках обнаружили
тысячи цыплят. В Национальной полиции Испании сообщили, что цыплята несколько
дней находились в коробках без воды и еды. На тот момент, когда сотрудники
полиции их обнаружили, около 6 тысяч птенцов уже умерли. Об этом пишет CNN.
Всего было 26 000 цыплят. Те, которым удалось выжить,
страдали от переохлаждения и пытались выжить, поедая останки своих мертвых
соседей.
Цыплят перевозили в картонных коробках, которые ломались
после промокания под дождем, что делало их дальнейшую перевозку невозможной.
Полиция, которая была проинформирована о цыплятах в
выходные дни, не сказала, куда были отправлены животные.
Сотрудники организаций по защите животных рассказали, что
после того, как они добрались к коробкам, ситуация была ужасающей: вокруг стоял
неприятный запах из-за того, что мертвые цыплята уже начали разлагаться, а
когда пытались найти выживших, то это было морально очень трудно.
Спасти удалось около 3200 цыплят. Их отправили в домашние
хозяйства. Но некоторые птенцы продолжают умирать, так как они перенесли
тяжелое испытание, будучи совсем маленькими.
Полиция сообщила, что компания, управляющая аэропортом,
связалась с компанией, перевозящей цыплят, но та отказалась взять на себя
ответственность за них и оставила их брошенными в грузовом терминале.
Расследование продолжается, и полиция заявила, что виновные могут быть обвинены в жестоком обращении с животными.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Америке цыплята
облегчают процесс обучения детям-аутистам
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