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Главная Новости Мир Европа ФОТОФАКТ: в Польше зазеленели трамвайные пути
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ФОТОФАКТ: в Польше зазеленели трамвайные пути

Фото зеленых трамвайных путей в Варшаве появились в Сети

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
ФОТОФАКТ: в Польше зазеленели трамвайные пути

В Польше продолжается озеленение трамвайных путей. На днях седум высадили между рельсами в Варшаве, передает Transport publiczny.

Озеленять пути начали в Варшаве в середине мая. Теперь наслаждаться красочной и зеленой трассой можно на 3-километровом участке трассы на улице Гроховская. Вместо травы высаживают седум, который не портится во время засухи, не требует полива (при этом может вытягивать влагу из воздуха), поглощает смог, а еще экономичен в содержании – не требует ухода.

Всего в Варшаве озеленили уже 25 км трамвайных путей. Для этого предварительно была обустроена дренажная система. Однако власти не останавливаются на достигнутом и планируют продолжить озеленение на других участках. При этом, оценить качество седума хотят спустя год, и, возможно, после смогут озеленить новые километры трассы без дорогостоящей перестройки всей конструкции.

Яркие фотографии городских польских пейзажей опубликованы в Сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше столкнулись три автобуса: среди пострадавших есть украинцы.


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