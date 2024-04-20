Гарантии безопасности для Украины: какими должны быть требования Киева

В последнее время от разных государств все чаще звучат предложения о том, что Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог о прекращении войны. В то же время официальный Киев должен выработать четкую позицию, когда ему предлагают тот или иной сценарий окончания войны, считает политический консультант Александр Антонюк.

Украине все чаще предлагают садиться за стол переговоров. Фото из открытых источников

"Украинские власти должны сказать всем инициаторам мирных переговоров: если вы готовы стать нашими гарантами мира, ваши гарантии не должны ограничиваться одними словами. Украина должна четко спрашивать у них, что они готовы сделать, чтобы гарантировать, что РФ не пойдет дальше и будет соблюдать согласованные договоренности. Считаю, что каждый инициатор мирных соглашений вместе со своими предложениями должен называть численность военного контингента, который он готов отправить как миротворцев на границы с РФ и Белоруссией или линию столкновения", — подчеркнул Александр Антонюк.

Политолог уверен, что только такие гарантии безопасности будут действенными.

"Когда контингенты иностранных войск будут размещены на линии фронта, можно будет говорить о прекращении огня и начале процесса окончания войны", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о предполагаемой третьей дочери главы РФ Луизе Розовой.