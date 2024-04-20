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Гарантии безопасности для Украины: какими должны быть требования Киева

Союзники не должны ограничиваться словами, предлагая Украине гарантии безопасности

20 апреля 2024, 18:26
Автор:
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Марьян Ощановский
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В последнее время от разных государств все чаще звучат предложения о том, что Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог о прекращении войны. В то же время официальный Киев должен выработать четкую позицию, когда ему предлагают тот или иной сценарий окончания войны, считает политический консультант Александр Антонюк.

Гарантии безопасности для Украины: какими должны быть требования Киева

Украине все чаще предлагают садиться за стол переговоров. Фото из открытых источников

"Украинские власти должны сказать всем инициаторам мирных переговоров: если вы готовы стать нашими гарантами мира, ваши гарантии не должны ограничиваться одними словами. Украина должна четко спрашивать у них, что они готовы сделать, чтобы гарантировать, что РФ не пойдет дальше и будет соблюдать согласованные договоренности. Считаю, что каждый инициатор мирных соглашений вместе со своими предложениями должен называть численность военного контингента, который он готов отправить как миротворцев на границы с РФ и Белоруссией или линию столкновения", — подчеркнул Александр Антонюк.

Политолог уверен, что только такие гарантии безопасности будут действенными.

"Когда контингенты иностранных войск будут размещены на линии фронта, можно будет говорить о прекращении огня и начале процесса окончания войны", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о предполагаемой третьей дочери главы РФ Луизе Розовой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AwYc1UBa-fE&t=8s
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