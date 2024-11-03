Где наиболее активно за границей голосовали на выборах президента Молдовы: неожиданные данные

Самая высокая явка в первом туре выборов президента Молдовы среди зарубежных участков была зафиксирована в Москве, о чем сообщила глава Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжела Караман.

Выборы в Молдове

"Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве (Российская Федерация) — более 2400 и 2100 избирателей (на двух избирательных участках)", — отметила Караман.

В румынском Бухаресте проголосовали более 2400 избирателей, в итальянской Брешии – около 1700, а в итальянской Падуе – более 1600 человек.

3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. В первом туре, состоявшемся 20 октября, действующая президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,95%.

Кроме того, известно, что наблюдатели зафиксировали 141 нарушение во время избирательного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что В Молдове начался второй тур президентских выборов, где избиратели выбирают между проевропейской кандидаткой Маей Санду и пророссийским кандидатом Александром Стояногло.

В частности, по данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, в основной список избирателей включены 2,7 миллиона граждан. По состоянию на 7:00 утра за границей уже открыли 38 избирательных участков, а по всей Европе планируется открыть еще 135. За пределами страны голосование уже продолжается, в том числе в Японии, Израиле и России. Как отмечает Reuters, эти выборы могут повлиять на подготовку к парламентским выборам, которые пройдут следующим летом. На них партия Санду будет бороться за сохранение большинства парламента.



