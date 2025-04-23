Глава Пентагона шокировал европейцев жестким заявлением: какие будут действия

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Ткачик Олеся
Министр обороны Пит Гегсет заявил, что США больше не могут являться гарантом безопасности Европы. Такое заявление назвал досадной "неожиданностью" для европейских лидеров политолог Виктор Шлинчак.
Пит Гегсет
По его словам, за 35 лет со времени падения Берлинской стены Европа решила, что пришло время демилитаризироваться. За это время пошло тотальное сокращение армий, потому что зачем вкладывать в ВПК, если некому нападать.
И если после заявлений официальных лиц США Европа не оправится и не станет вкладываться в безопасность, включив наполну маховик ВПК, никакого светлого завтра у нее не будет, убежден политолог. Но, добавляет он, перед тем европейским лидерам нужно принять самое очевидное – максимально усилить Украину, потому что полумеры уже не сработают.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может доиграться до импичмента, если и дальше будет поддерживать РФ.
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