Глава Пентагона шокировал европейцев жестким заявлением: какие будут действия

Министр обороны Пит Гегсет заявил, что США больше не могут являться гарантом безопасности Европы. Такое заявление назвал досадной "неожиданностью" для европейских лидеров политолог Виктор Шлинчак.

Пит Гегсет

По его словам, за 35 лет со времени падения Берлинской стены Европа решила, что пришло время демилитаризироваться. За это время пошло тотальное сокращение армий, потому что зачем вкладывать в ВПК, если некому нападать.

"Расслабилась. Занималась социалкой и строила дороги. В конце концов, проспала момент, когда Россия начала гибридную войну, совершая кибератаки, вмешиваясь в электоральные циклы, применяя "новички" на территории ЕС. И за это Москва ни разу не получала по голове, а постоянно хотела заглянуть в глаза Путину. Потому и произошла Грузия-2008, Крым-2014, полномасштабка-2022", — говорит Шлинчак.

И если после заявлений официальных лиц США Европа не оправится и не станет вкладываться в безопасность, включив наполну маховик ВПК, никакого светлого завтра у нее не будет, убежден политолог. Но, добавляет он, перед тем европейским лидерам нужно принять самое очевидное – максимально усилить Украину, потому что полумеры уже не сработают.

"Мы действительно за счет жертвенного сдерживания даем время Европе подготовиться к войне. Но главным элементом этой подготовки является обеспечение ВСУ всеми необходимыми ресурсами. А нам нужно перестать уговаривать те страны, которые до сих пор не прозрели и живут свою лучшую жизнь. Надо действительно надежную коалицию тех, кто готов уже сегодня стоять рядом с украинским солдатом", — подчеркнул Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может доиграться до импичмента, если и дальше будет поддерживать РФ.



