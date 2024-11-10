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Главный венгерский дипломат заявил, что скоро благодаря Трампу в Европе может наступить мир

По словам венгерского политика, новый президент США будет иметь совсем другой подход к разрешению военных конфликтов.

10 ноября 2024, 19:40
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Лиля Воробьева

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прокомментировал состоявшиеся на этой неделе результаты президентских выборов в США, отметив, что они создали совершенно новую политическую реальность. В своем выступлении на радио Kossuth, цитируемом изданием Telex, Сиярто подчеркнул, что у новой администрации США будет другой, направленный на мир, подход по сравнению с предыдущей провоенной позицией.

Главный венгерский дипломат заявил, что скоро благодаря Трампу в Европе может наступить мир

Петер Сиярто (фото из открытых источников)

По его словам, это подвергает сомнению и может изменить европейскую стратегию, которая предусматривала поставки оружия, его размещение вблизи границ России и введение санкционных ограничений. Сиярто считает, что победа Дональда Трампа не только изменит глобальную политическую ситуацию, но и отразится на Венгрии. Он заявил, что, вероятно, это может стать шансом возвращения мира в Европу в следующем году.

Министр также отметил, что мир открывает новые экономические возможности, остающиеся недоступными в условиях войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине. Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки.

Он прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы. Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.



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Источник: https://telex.hu/belfold/2024/11/10/szijjarto-trump-gyozelme-utan-nem-kell-ujabb-forrasokat-a-haborus-kornyezet-kihivasaira-forditanunk
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