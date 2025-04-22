Голландская разведка предупредила об усилении угрозы из России: детали

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Кравцев Сергей
Россия усиливает свои гибридные атаки против Нидерландов и европейских союзников. Именно поэтому стабильность и мир в Европе как никогда на грани из-за возможной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в ежегодном отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, темпы наращивания военного потенциала НАТО сейчас значительно ниже, чем у России. Отчасти это связано с тем, что Россия перешла на военную экономику.
MIVD заявило, что в прошлом году впервые выявило атаку российских хакеров на цифровую операционную систему голландской государственной службы.
В заявлении также говорится, что была выявлена российская кибероперация против критически важной инфраструктуры в Нидерландах, возможно, являвшаяся подготовкой к диверсии.
Гибридные угрозы накрывают все: от физического саботажа критически важной инфраструктуры до кампаний по дезинформации, говорится в отчете.
MIVD охарактеризовал такие атаки как сочетание традиционных актов шпионажа с кибератаками и другими попытками повлиять на общество и подорвать его.
Агентство вновь озвучило свои прогнозы о том, что российские структуры изучают инфраструктуру в Северном море с целью шпионажа и проведения актов диверсии, направленных против интернет-кабелей, систем водоснабжения и энергоснабжения.
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