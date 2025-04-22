Голландская разведка предупредила об усилении угрозы из России: детали

Россия усиливает свои гибридные атаки против Нидерландов и европейских союзников. Именно поэтому стабильность и мир в Европе как никогда на грани из-за возможной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в ежегодном отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что российская угроза Европе возрастает, в том числе после возможного окончания войны против Украины", — заявил директор MIVD вице-адмирал Питер Ризинк.

По его словам, темпы наращивания военного потенциала НАТО сейчас значительно ниже, чем у России. Отчасти это связано с тем, что Россия перешла на военную экономику.

MIVD заявило, что в прошлом году впервые выявило атаку российских хакеров на цифровую операционную систему голландской государственной службы.

"Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Государственные субъекты все чаще пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия все больше готова идти на риск", — сказал Ризинк.

В заявлении также говорится, что была выявлена российская кибероперация против критически важной инфраструктуры в Нидерландах, возможно, являвшаяся подготовкой к диверсии.

Гибридные угрозы накрывают все: от физического саботажа критически важной инфраструктуры до кампаний по дезинформации, говорится в отчете.

MIVD охарактеризовал такие атаки как сочетание традиционных актов шпионажа с кибератаками и другими попытками повлиять на общество и подорвать его.

Агентство вновь озвучило свои прогнозы о том, что российские структуры изучают инфраструктуру в Северном море с целью шпионажа и проведения актов диверсии, направленных против интернет-кабелей, систем водоснабжения и энергоснабжения.

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