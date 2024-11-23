Готова ли Европа к великой войне с РФ: прогноз Залужного

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Марьян Ощановский
Европа не готова к войне на истощение с Россией, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Залужный оценил обороноспособность Европы. Фото из открытых источников
Посол Украины в Великобритании рассказал, что в октябре Украину атаковали около двух тысяч российских воздушных целей.
По его словам, у западных стран не хватит средств, чтобы сбивать тысячи авиабомб.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию стоит принять решение об организованном уходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины. Отмечается, что террористы из Кремля собрали "активную" молодежь с временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому "экстремизму". Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.
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