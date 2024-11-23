Европа не готова к войне на истощение с Россией, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный оценил обороноспособность Европы. Фото из открытых источников

Посол Украины в Великобритании рассказал, что в октябре Украину атаковали около двух тысяч российских воздушных целей.

"Эта тенденция будет двигаться к тому, что это число будет увеличиваться. Количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорого. По этому показателю ни Британия, ни европейские страны не будут готовы. Несмотря на то, что есть достаточное количество самолетов F-16, которые имеют отличные возможности ПВО, полностью разгрузить систему ПВО можно за 2-3 месяца", — заявил Валерий Залужный.

По его словам, у западных стран не хватит средств, чтобы сбивать тысячи авиабомб.

"Существует ли сегодня в одной европейской стране или в Великобритании хотя бы 5 тысяч ракет для систем Patriot, чтобы сбивать управляемые авиабомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблематично", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию стоит принять решение об организованном уходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины. Отмечается, что террористы из Кремля собрали "активную" молодежь с временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому "экстремизму". Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.

