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Греция продлила локдаун дважды за одну неделю

Отмечено, что стабилизация и сокращение количества больных происходит медленнее, чем ожидалось

сегодня, 16:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

В четверг, 3 декабря, Греция объявила, что общие меры сдерживания будут снова продлены на неделю, до 14 декабря, через все еще высокий уровень заражения коронавирусом, но позволила открытие магазинов рождественских украшений.

Греция продлила локдаун дважды за одну неделю

Море в Греции

"Эпидемиологическое бремя все еще висит над нами, текущие ограничительные меры продолжены до 14 декабря", — заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге для прессы.

"Постепенное восстановление экономической и социальной деятельности будет отложено", — сказал Стелиос Петсас.

Он отметил, что стабилизация и сокращение числа инфекции происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Однако правительство сделало небольшое исключение:

"С 7 декабря разрешена работа магазинов по продаже декоративных изделий к рождественским праздникам", — добавил он.

Напомним, сегодня, 3 декабря, Интерпол обнародовал несколько схем мошенничества с вакцинами против Covid, которые уже зафиксированы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/en-grece-le-confinement-a-nouveau-prolonge-jusqu-au-14-decembre-20201203
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