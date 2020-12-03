Греция продлила локдаун дважды за одну неделю

В четверг, 3 декабря, Греция объявила, что общие меры сдерживания будут снова продлены на неделю, до 14 декабря, через все еще высокий уровень заражения коронавирусом, но позволила открытие магазинов рождественских украшений.

Море в Греции

"Эпидемиологическое бремя все еще висит над нами, текущие ограничительные меры продолжены до 14 декабря", — заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге для прессы.

"Постепенное восстановление экономической и социальной деятельности будет отложено", — сказал Стелиос Петсас.

Он отметил, что стабилизация и сокращение числа инфекции происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Однако правительство сделало небольшое исключение:

"С 7 декабря разрешена работа магазинов по продаже декоративных изделий к рождественским праздникам", — добавил он.

Напомним, сегодня, 3 декабря, Интерпол обнародовал несколько схем мошенничества с вакцинами против Covid, которые уже зафиксированы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии.

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