Греция продлила локдаун дважды за одну неделю

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Татьяна Лозовенко
В четверг, 3 декабря, Греция объявила, что общие меры сдерживания будут снова продлены на неделю, до 14 декабря, через все еще высокий уровень заражения коронавирусом, но позволила открытие магазинов рождественских украшений.
Море в Греции
"Эпидемиологическое бремя все еще висит над нами, текущие ограничительные меры продолжены до 14 декабря", — заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге для прессы.
Он отметил, что стабилизация и сокращение числа инфекции происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Однако правительство сделало небольшое исключение:
Напомним, сегодня, 3 декабря, Интерпол обнародовал несколько схем мошенничества с вакцинами против Covid, которые уже зафиксированы.
Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии.
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