Греция ужесточила карантин из-за коронавируса

В Греции только несколько дней назад послабили карантинные ограничения, как уже стало известно, что с завтрашнего дня в стране вводят жесткий локдаун.

Фото: kolobok.ua

Власти страны сообщили, что закрываются сферы услуг, общепита, приостанавливаются все виды деятельности и услуг, которые были разрешили до праздников.

Как сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас, закроются салоны красоты, кабинеты косметологов, СТО, нельзя жителям страны ходить на рыбалку и посещать храмы.

Также ночью нельзя передвигаться по городу, кроме тех жителей, кто ночью работает, или медицинские работники в больницах.

По словам Петсас, данные меры вынужденные, чтобы восстановить эпидемиологический баланс и погасить вспышку заболеваемых коронавирусом.

Ожидается, что с 11 января дети смогут вернуться в школы.

По словам представителя правительства, ситуация с вирусной инфекцией в стране лучше, чем во многих европейских странах, однако число случаев заражения все еще велико.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать для украинцев более 1 млн доз вакцины от COVID-19. "Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины", — сказал Енин. Речь идет о том, что после получения самой Польшей необходимого количества вакцин, она готова поделится с вакцинами с украинцами. По словам заместителя министра, еще полгода назад МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не тол

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