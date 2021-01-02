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Греция ужесточила карантин из-за коронавируса

Будет прекращена работа книжных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, станций техосмотра автомобилей, запрещаются охота и рыбалка, будут закрыты церкви

сегодня, 17:50
Автор:

Ольга Чародий

В Греции только несколько дней назад послабили карантинные  ограничения,  как уже стало известно, что с завтрашнего дня в стране вводят жесткий  локдаун.

Греция ужесточила карантин из-за коронавируса

Фото: kolobok.ua

Власти страны сообщили, что закрываются сферы услуг, общепита, приостанавливаются все виды деятельности и услуг, которые  были разрешили до праздников.

Как сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас, закроются салоны красоты,  кабинеты косметологов, СТО, нельзя жителям страны ходить на  рыбалку и посещать  храмы.

Также ночью нельзя передвигаться по  городу, кроме тех  жителей, кто ночью работает, или медицинские работники в больницах.

По словам Петсас, данные меры вынужденные, чтобы восстановить эпидемиологический баланс и погасить вспышку заболеваемых коронавирусом.

Ожидается, что с 11 января дети смогут вернуться в школы.

По словам представителя правительства, ситуация с вирусной  инфекцией в стране лучше, чем во многих европейских странах, однако число случаев заражения все еще велико.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать для украинцев более  1 млн доз вакцины от COVID-19. "Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины", — сказал Енин. Речь идет  о том, что после получения самой Польшей необходимого количества вакцин, она готова поделится с вакцинами с украинцами.  По словам заместителя министра, еще полгода назад МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не тол




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Источник: https://government.gov.gr/dilosi-tou-ifipourgou-para-to-prothipourgo-ke-kivernitikou-ekprosopou-steliou-petsa-gia-zitimata-pou-schetizonte-me-tin-pandimia/
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