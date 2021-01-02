Греция ужесточила карантин из-за коронавируса

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Ольга Чародий
В Греции только несколько дней назад послабили
карантинные ограничения, как уже стало известно, что с завтрашнего дня
в стране вводят жесткий локдаун.
Фото: kolobok.ua
Власти страны сообщили, что закрываются сферы услуг,
общепита, приостанавливаются все виды деятельности и услуг, которые были разрешили до праздников.
Как сообщил официальный представитель правительства страны
Стелиос Петсас, закроются салоны красоты,
кабинеты косметологов, СТО, нельзя жителям страны ходить на рыбалку и посещать храмы.
Также ночью нельзя передвигаться по городу, кроме тех жителей, кто ночью работает, или медицинские
работники в больницах.
По словам Петсас, данные меры вынужденные, чтобы восстановить
эпидемиологический баланс и погасить вспышку заболеваемых коронавирусом.
Ожидается, что с 11 января дети смогут вернуться в школы.
По словам представителя правительства, ситуация с вирусной инфекцией в стране лучше, чем во многих европейских странах, однако число случаев заражения все еще велико.
Напомним, заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать для украинцев более 1 млн доз вакцины от COVID-19. "Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины", — сказал Енин. Речь идет о том, что после получения самой Польшей необходимого количества вакцин, она готова поделится с вакцинами с украинцами. По словам заместителя министра, еще полгода назад МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не тол
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