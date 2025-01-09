Гренландия официально отреагировала на заявления Трампа

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Slava Kot
Правительство Гренландии опубликовало официальную позицию на заявления Дональда Трампа, призвавшему автономную территорию Дании и самый большой остров в мире стать частью США. В заявлении сказано, что "борьба за независимость — это дело гренландцев".
Гренландия отреагировала на заявления Трампа
Гренландия заявила, что самостоятельно будет решать вопрос о своем будущем.
Гренландия отмечает, что заинтересована в сотрудничестве с другими странами, в том числе США в экономической сфере и добыче полезных ископаемых в Гренландии и других вариантов, связанных с развитием важных ресурсов и секторов страны.
Министр иностранных дел Вивиан Мотсфельдт подчеркнула, что Гренландия сотрудничает с США в сфере обороны более 80 лет, и с нетерпением ждет налаживания отношений с избранным президентом Дональдом Трампом и его администрацией.
Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Дания отреагировала на заявления Трампа о Гренландии.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на территориальные претензии Трампа.
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