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Гренландия официально отреагировала на заявления Трампа

Гренландия заявила, что будет самостоятельно решать вопрос о своей независимости, однако не против сотрудничества с США и Трампом.

сегодня, 14:02
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Slava Kot

Правительство Гренландии опубликовало официальную позицию на заявления Дональда Трампа, призвавшему автономную территорию Дании и самый большой остров в мире стать частью США. В заявлении сказано, что "борьба за независимость — это дело гренландцев".

Гренландия официально отреагировала на заявления Трампа

Гренландия отреагировала на заявления Трампа

Гренландия заявила, что самостоятельно будет решать вопрос о своем будущем.

"Гренландия принадлежит гренландцам, и развитие и будущее Гренландии будут определять только гренландцы. Борьба за независимость — ответственность гренландцев. Мы сами должны решить и сформировать наше будущее. Мы знаем свои права как независимые люди", — говорится в заявлении правительства.

Гренландия отмечает, что заинтересована в сотрудничестве с другими странами, в том числе США в экономической сфере и добыче полезных ископаемых в Гренландии и других вариантов, связанных с развитием важных ресурсов и секторов страны.

Министр иностранных дел Вивиан Мотсфельдт подчеркнула, что Гренландия сотрудничает с США в сфере обороны более 80 лет, и с нетерпением ждет налаживания отношений с избранным президентом Дональдом Трампом и его администрацией.

"Гренландия осознает изменение политической позиции в Арктике. Мы понимаем и принимаем, что Гренландия является решающей и важной страной в интересах безопасности США. Это причина, почему американцы имеют важную военную базу на севере Гренландии. Гренландия надеется на сотрудничество с правительством США и союзниками по НАТО для обеспечения безопасности и стабильности в Арктике", – говорится в заявлении.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Дания отреагировала на заявления Трампа о Гренландии.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на территориальные претензии Трампа.



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Источник: https://naalakkersuisut.gl/Nyheder/2025/01/0801_Naalakkersuisuts?sc_lang=kl-GL
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