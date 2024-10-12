Тбилисский городской суд принял решение оштрафовать телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli за отказ показывать нашумевший скандальный ролик партии власти "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных Россией украинских городов. Власти Грузии пытаются показывать разрушенные города Украины, намекая, что, если грузины не поддержат их, то оппозиционные партии могут принести войну в процветающие грузинские города. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Выборы в Грузии. Фото: из открытых источников

Отмечается, сто суд Тбилиси принял решение о штрафе в 5000-5500 лари, что равно примерно 1800-2000 долларов, на основании протокола об административном правонарушении Национальной комиссии коммуникаций Грузии, принятом по жалобе партии власти "Грузинская мечта".

В протоколе ссылаются на тот факт, что каналы обязаны в течение последнего месяца перед выборами предоставлять определенное бесплатное время для рекламы всех партий, представленных в парламенте.

Кроме того, решение суда предусматривает, что Formula, Mtavari и TV Pirveli будут обязаны поставить в эфир скандальный предвыборный ролик "Грузинской мечты" – независимо от того, будет ли это обжаловано в апелляционном суде.

Стоит отметить, в прошлом месяце "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры и видеоролики, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте, – "нормальная жизнь" в Грузии.

Красноречивыми выглядят лозунги баннерах. Они призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Министерство иностранных дел Украины сообщили, что осуждают очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов.