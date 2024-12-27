США ввели санкции против грузинского олигарха и пророссийского политика Бидзины Иванишвили, говорится в сообщении Минфина США.

Иванишвили оказался под санкциями. Фото из открытых источников

Штаты внесли Бидзину Иванишвили в санкционный список и наложили ограничения на связанный с ним бизнес.

Как известно, Бидзина Иванишвили ушел из грузинской политики в 2021 году. Оппозиция заявляет, что пророссийский олигарх продолжает править Грузией "из-за кулис". Оппозиционные политики уверены, что ему подчинены не только все министры, но и государственные институты. В 2024 году Бидзина Иванишвили стал почетным президентом партии "Грузинская мечта".

Отмечается, что в последние недели США усилили давление на Грузию из-за демократического отката, принятия пророссийских законов и жесткого разгона антиправительственных протестов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.