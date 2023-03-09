Грузинский народ не верит властям, которые отозвали скандальный законопроект: для этого есть причины

Грузинские оппозиционеры заявили, что будут и надел продолжать проводить свои протесты, ведь не верят своим властям, которые отозвали законопроект об "иностранных агентах". Юристы согласны с заявлениями митингующих и указывают на причины невозможности отозвать скандальный законопроект. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Протесты в Грузии. Фото из открытых источников

9 марта провластная партия Грузии решила отложить законопроект об "иноагентах", из-за давления общественности. Грузины массово вышли на протесты возле парламента страны и потребовали отменить скандальное решение, принятое в первом чтении.

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Юристы и специалисты Грузии уверяют, что власти не могут отклонить законопроект, принятый в первом чтении.

"Закон, принятый в первом чтении, отзыву не подлежит". – говорит эксперт по конституции Вахушти Менабде.

Его коллега юрист Лина Гвинианидзе подтверждает такие слова.

"Такой законопроект должен быть вынесен на голосование и отклонен", — заявила Гвинианидзе, а неправительственный эксперт Сергея Капанадзе добавил, что провластная партия отступила только на словах.

Таким образом оппозиционные силы и дальше продолжат выходить на протесты. По словам члена партии "Горчи – Больше свободы" Цотне Коберидзе, 9 марта очередной митинг с критикой пророссийской партии и законов начнется в 19:00.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ответили на тревожные слова Столтенберга о падении Бахмута.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась официальная реакция МИД Украины на протесты в Грузии.