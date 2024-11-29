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Грузия разворачивается спиной в Европу: ПАСЕ поставила ультиматум

Гончаренко: Грузия должна оставаться верной европейским ценностям

сегодня, 14:29
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Черновалова Кристина

Решение грузинского правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС вызвало серьезную обеспокоенность в Европе. Собравшийся в Люксембурге постоянный комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял декларацию, призывающую Тбилиси вернуться к европейским принципам и выполнить обязательства перед своими гражданами. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подчеркнул, что европейский путь для Грузии – это не только геополитический выбор, но и залог демократического будущего.

Грузия разворачивается спиной в Европу: ПАСЕ поставила ультиматум

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"Грузия должна оставаться верной европейским ценностям", — заявил Гончаренко, комментируя постановление ПАСЕ.

В декларации ПАСЕ выражена серьезная обеспокоенность действиями грузинского правительства. В частности, решение отказаться от активных переговоров по вступлению в ЕС противоречит предвыборным обещаниям.

Не менее тревожным стало подавление мирных протестов в Тбилиси, где граждане выражали несогласие с политическим курсом властей. Принятая декларация призывает грузинское руководство:

  • Остаться верными европейским ценностям ;

  • Гарантировать свободу слова и права на мирные собрания ;

  • Выполнять обязательства перед Советом Европы .

"Ассамблея продолжит мониторинг ситуации в стране, в частности, во время январской сессии 2025 года", — подчеркнул народный депутат.

Читайте на портале "Комментарии" — Грузия сейчас является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение у себя в соцсети Х высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



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