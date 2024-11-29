Грузия разворачивается спиной в Европу: ПАСЕ поставила ультиматум

Решение грузинского правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС вызвало серьезную обеспокоенность в Европе. Собравшийся в Люксембурге постоянный комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял декларацию, призывающую Тбилиси вернуться к европейским принципам и выполнить обязательства перед своими гражданами. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подчеркнул, что европейский путь для Грузии – это не только геополитический выбор, но и залог демократического будущего.

ПАСЕ и Грузия: вернется ли страна к европейским принципам

"Грузия должна оставаться верной европейским ценностям", — заявил Гончаренко, комментируя постановление ПАСЕ.

В декларации ПАСЕ выражена серьезная обеспокоенность действиями грузинского правительства. В частности, решение отказаться от активных переговоров по вступлению в ЕС противоречит предвыборным обещаниям.

Не менее тревожным стало подавление мирных протестов в Тбилиси, где граждане выражали несогласие с политическим курсом властей. Принятая декларация призывает грузинское руководство:

Остаться верными европейским ценностям ;

Гарантировать свободу слова и права на мирные собрания ;

Выполнять обязательства перед Советом Европы .

"Ассамблея продолжит мониторинг ситуации в стране, в частности, во время январской сессии 2025 года", — подчеркнул народный депутат.

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