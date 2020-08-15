Грузия сокращает сроки обязательного карантина и изоляции

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Татьяна Веремеева
В Грузии сократили срок обязательного карантина и изоляции с 14 до 12 дней.
Соответствующие поправки внесены в постановление правительства от 23 мая "О
правилах изоляции и карантина", сообщает "Европейская
правда" со ссылкой на издание Грузия Online.
Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для лиц, прибывающих в
страну с оккупированных территорий, Абхазии и Южной Осетии, или из иностранных государств,
а также для граждан, контактировавших с зараженными.
Срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в
самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если к перемещению в карантинную
зону он находился определенное количество дней в самоизоляции, или наоборот -
до режима самоизоляции находился в карантине.
Всем прибывшим придется предоставить результаты теста на коронавирус,
проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 72
часа до поездки.
Гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется
проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней.
При этом в постановлении указано, что иностранные граждане будут оплачивать
тестирования сами. Исключение составят лишь те, у кого при проведении первого
теста будут обнаружены антитела к коронавирусу.
По состоянию на 14 августа в Грузии на карантине находятся около 7,6 тысячи
граждан.
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