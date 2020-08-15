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Грузия сокращает сроки обязательного карантина и изоляции

Сроки самоизоляции в Грузии сократили до 12 дней

сегодня, 11:41
Автор:

Татьяна Веремеева
Грузия сокращает сроки обязательного карантина и изоляции

В Грузии сократили срок обязательного карантина и изоляции с 14 до 12 дней. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства от 23 мая "О правилах изоляции и карантина", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Грузия Online.

Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для лиц, прибывающих в страну с оккупированных территорий, Абхазии и Южной Осетии, или из иностранных государств, а также для граждан, контактировавших с зараженными.

Срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если к перемещению в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции, или наоборот - до режима самоизоляции находился в карантине.

Всем прибывшим придется предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 72 часа до поездки.

Гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней.

При этом в постановлении указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирования сами. Исключение составят лишь те, у кого при проведении первого теста будут обнаружены антитела к коронавирусу.

По состоянию на 14 августа в Грузии на карантине находятся около 7,6 тысячи граждан.


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