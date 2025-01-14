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Гуманитарная катастрофа в регионе: глава Приднестровья улетел в Москву

Красносельский улетел в Москву вести переговоры о российском газе

сегодня, 19:45
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Лиля Воробьева

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила информацию о поездке так называемого лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского в Москву. Как сообщает Newsmaker, целью его визита являются переговоры по поставкам газа.

Гуманитарная катастрофа в регионе: глава Приднестровья улетел в Москву

Вадим Красносельский (фото из открытых источников)

Санду отметила, что визит Красносельского в российскую столицу свидетельствует о том, что Кишинев не препятствует поиску решений для разрешения энергетического кризиса в регионе.

"Мне известно о поездке Красносельского в Москву. Это еще одно подтверждение того, что мы, в Кишиневе, не блокируем возможности для решения этой проблемы. Если эта поездка поможет решить вопрос — это только к лучшему", — заявила президент Молдовы.

Напомним, что в Приднестровье, регионе Молдовы, находящемся под оккупацией России, было отключено отопление и горячее водоснабжение.

Ранее сообщалось, что все промышленные предприятия региона остановили свою работу из-за энергетического кризиса, который привел к нехватке необходимых ресурсов для обеспечения работы промышленного сектора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СМИ появился "план" по Приднестровью.   Власти Молдовы, вероятно, подготовили план реинтеграции Приднестровья. Он, в частности, включает вывод российских войск по требованию Тирасполя.

Отмечается, что газета El Pais обнародовала так называемый план реинтеграции Приднестровского региона. По информации издания, план подготовило консалтинговое агентство по заказу Кишинева. СМИ отмечает, что полномасштабное российское вторжение в Украину создало уникальные условия, которыми Молдова хочет воспользоваться для восстановления экономической и политической реинтеграции. По плану, опубликованному El Pais, Молдова якобы до 2038 года хочет восстановить контроль над Приднестровьем. Объединить Молдову хотят по примеру Германии (речь идет о вхождении Германской Демократической Республики (ГДР) в состав Федеративной республики Германии (ФРГ), произошедшем в 1990 году).



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/sandu-podtverdila-vizit-krasnoselskogo-v-moskvu-kishinev-ne-prepyatstvuet-poisku-resheniya/
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