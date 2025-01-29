Хотят ли гренландцы присоединиться к США: новый опрос не понравится Трампу

Новый опрос Verian для Berlingske свидетельствует, что большинство жителей Гренландии против присоединения к Соединенным Штатам, как того потребовал президент США Дональд Трампа. Лишь 6% гренландцев поддержали идею стать частью США.

Флаг Гренландии. Фото из открытых источников

Компания Verian провела опрос в период 22-26 января 2025 года, где задала гренландцам вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Гренландия вышла из Содружества вместо этого и стала частью Соединенных Штатов?".

85% жителей Гренландии высказались против присоединения к Соединенным Штатам. 6% поддержали идею Трампа стать частью США, а 9% гренландцев не смогли ответить на вопрос. Таким образом, опрос опровергает заявления Трампа, что гренландцы хотели бы присоединиться к США.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на опрос и указала, что именно гренландцы решают будущее Гренландии.

Это не первый опрос, который проводился по присоединению Гренландии к США. В середине января американская компания Patriot Polling опубликовала собственные результаты исследований, где заявила, что 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение острова к США. Против было 37,4% респондентов. Однако опрос вызвал критику, ведь он проводился во время визита в Гренландию Дональда Трампа-младшего – сына президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия заявила территориальные претензии на Гренландию. Свое решение российский депутат Виталий Милонов объяснил общим языком между некоторыми этносами в России и Гренландии. Кроме того, он заявил, что РФ защитит самый большой в мире остров.

Также "Комментарии" писали, что Гренландия официально отреагировала на территориальные претензии Трампа.