Хуже чем фентанил: Европу заполонил новый наркотик "Франкенштейна"

В то время как правительства сосредоточили внимание на борьбе с фентанилом, в Европе стремительно распространяется еще более опасный наркотик под названием нитазен. Эти синтетические опиоиды все чаще появляются на черном рынке, провоцируя новую волну смертельных передозировок.

Нитазен – новый смертельный наркотик в Европе. Фото из открытых источников

Что такое нитазен

Нитазены были разработаны еще в 1950-х годах, однако из-за чрезвычайной силы действия их не допустили в медицину. По данным исследований, некоторые формы этого препарата могут быть в 2-40 раз сильнее фентанила, который уже давно считается главным фактором смертельного опиоидного кризиса в США.

Нитезены часто называют "наркотиками Франкенштейна". Все из-за синтетического происхождения, непредсказуемых свойств и изготовления в подпольных лабораториях.

С 2019 года случаи применения нитазенов фиксируются в США, Австралии, Африке, особенно в Европе. Нередко их выдают за другие вещества, например в Ирландии за "китайский героин", в Австралии за экстази MDMA, а в Западной Африке добавляют к продуктам с каннабиноидами.

Синтетические опиоиды привлекательны для производителей нелегальных наркотиков. Их легче производить, чем героин, производство которого зависит от выращивания мака и капризов тех, кто контролирует поля. Поскольку химическая структура нитазенов может быть легко модифицирована, производители могут обходить запреты на определенные соединения.

Благодаря своему мощному действию, контрабандисты нитазена могут упаковывать более выгодные дозы в меньшие и более легкие упаковки. Именно поэтому фентанил уже давно популярен среди торговцев. А поскольку органы борьбы с наркотиками во всем мире начали принимать против него усиленные меры, многие преступники перешли на нитазен.

Как остановить распространение нитазена

Как пишет The Economist, появление нитазенов подтверждает закономерность, что жесткие запреты стимулируют появление еще более опасных наркотиков. Именно так в свое время "сухой закон" в Штатах способствовал переходу от пива к крепкому алкоголю, а строгие ограничения на медицинские опиоиды в США подтолкнули многих к нелегальному фентанилу.

Как следствие, необходимы системные меры, предусматривающие лучшую диагностику и выявление нитазенов у пациентов с передозировками, международный обмен данными о новых формах синтетических опиоидов и более широкий доступ к налоксону — препарату, спасающему жизнь во время передозировки.

The Economist считает, что вместо полного запрета следует создать регулируемый доступ к контролируемым, более безопасным опиоидам для снижения вреда.

"Простой запрет каждого нового наркотика не является решением. Нитазен, вероятно, слишком опасен для легализации. Но лучший способ уменьшить ущерб для потребителей наркотиков и доходы преступных группировок — это позволить наркозависимым регулируемый доступ к лучше изученным опиоидам, включая героин", — заключает издание.

