"Идеальный шторм" в Эстонии отрезал от электричества 33 тысячи домов

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Екатерина Белоброва
Сегодня на Эстонию обрушился шторм, в результате которого 33 тысячи домохозяйств были обесточены, большинство из них в западных регионах страны. Об этом сообщает эстонское агентство ERR.
Для устранения некоторых случаев спасателям может потребоваться время до глубокой ночи. Также временно было прервано паромное сообщение с островом Хийумаа.
На своем пути штормовой ветер ломал деревья и разбросал легкие предметы, создав спасателям много работы по устранению последствий шторма.
На пляже в Пярну двух людей придавило деревом, и их пришлось доставить в больницу.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавний паводок в западных регионах Украины стал предметом серьезных размышлений со стороны правительства.
"Комиссия рассмотривает вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее подготовиться к возможным последствиям", - передает пресс-служба заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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