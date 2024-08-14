Имеет ли Украина право на прорыв в Курскую область: Финляндия озвучила свою позицию

Киев имеет право защищать себя от российской агрессии в том числе делать это и на территории Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире финского телерадиовещателя Yle сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото из открытых источников

"То, что Украина в конце концов обороняется на Курском направлении, проникнув определенными силами примерно на 30-40 километров вглубь страны, они имеют на это полное право. Мы не видим оснований для ограничения деятельности украинцев", – заявил президент Финляндии.

Он добавил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, на российской территории.

"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие Украина может использовать и каким образом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", – подчеркнул Стубб.

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Также издание "Комментарии" сообщало – достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



