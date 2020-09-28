Из земли пришло – в землю и ушло: В Испании 50 тыс литров вина вылилось из цистерны

Пятьдесят тысяч литров вина вылилось из цистерны на винозаводе в испанском городке Вильямалеа, который находится в провинции Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча . Об этом сообщает издание LAD Bible.

Источник: espanarusa.com

Отмечается, что огромный резервуар дал трещину и драгоценная жидкость просто хлынула на землю. Спасти из-за сильного потока хотя бы часть запаса вина не было возможности.

А работникам только и оставалось, что наблюдать за выбросом жидкости и снимать на камеру.

При этом о причинах случившегося не сообщается.

"Если вы, как и я, не переносите расточительство, особенно когда речь идет о вине, это драматическое видео шокирует вас до мозга костей!" — говорится в сообщении.

Также, издание вспоминает случай, когда в 2018 году в Интернете были опубликованы кадры, на которых был показан огромный контейнер, доверху заполненный итальянским сухим игристым "Просекко", которое фонтаном вырывалось из резервуара.





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