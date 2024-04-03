К чему должна подготовиться Европа: главы МИД Германии, Польши и Франции сделали заявление

Главы МИД Германии, Польши и Франции заявили, что европейские страны-члены НАТО должны взять на себя большую ответственность за оборону континента. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Анналены Бербок, Радослава Сикорского и Стефана Сежурне, глав МИД стран Веймарского треугольника, в издании "Politico".

Главы МИД Германии, Польши и Франции назвали три шага для обороны Европы. Фото: из открытых источников

Топ-дипломаты признают, что США давно несут большее бремя в коллективной обороне.

"Европейские союзники должны взять на себя свою справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за оборону Европы", – говорится в заявлении.

Министры иностранных дел заявляют, что прочная трансатлантическая связь остается основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали до боли очевидными в течение последних месяцев и лет: пробелы в возможностях, готовности наших вооруженных сил, производственных мощностях, логистике, стандартизации и оперативной совместимости.

Главы МИД считают, что европейская оборона должна быть сильнее и более дееспособной.

Для этого, по их мнению, европейские члены Альянса должны предпринять следующие шаги: выделять минимум 2% ВВП на оборону, использовать весь промышленный потенциал континента для модернизации военных сил и средств, наращивания производства и получения экономии от масштаба, инвестировать в технологии будущего, чтобы сохранить технологическое преимущество и ликвидировать пробелы в силах и средствах.

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