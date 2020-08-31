К самолету компании Ryanair из-за угрозы взрыва запустили истребители

Вчера в небо по тревоге подняли два военных истребителя Typhoon ВВС Великобритании, которые сопровождали из Вены в Лондон самолет компании Ryanair. По информации австрийского агентства АРА, на борту рейса FR7364 могла находиться бомба.

В правоохранительных органах говорят, что экипаж обнаружил в санузле пакет с предметами, которые были похожи на батарейки. Более того, в пакете была записка, однако бортпроводники не смогли ее прочесть и сообщили о тревоге. В результате, британская служба безопасности приняла решение выпустить истребители, которые сопровождали воздушное судно до самой посадки. Пассажирам же об опасности рассказали лишь в аэропорту - во время полета они не заметили ничего необычного. Тем временем самолет обследовали взрывотехники и полицейские, которые разыскивают того, кто оставил странный пакет в самолете.

Напомним, в Норвегии экстренно посадили воздушное судно авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту.

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