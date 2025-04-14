Как Гренландия спасается, чтобы Трамп ее не смог проглотить

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Лиля Воробьева
Гренландия выражает обеспокоенность по поводу намерений президента США Дональда Трампа по поводу возможного присоединения острова к территории Соединенных Штатов. В этой связи правительство острова обратилось в Китай с инициативой об усилении двусторонних связей.
Гренландия (фото из открытых источников)
Как сообщает издание Newsweek, министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт объявила о стремлении укрепить сотрудничество с Пекином, в том числе путем заключения соглашения о свободной торговле.
Эти заявления были сделаны на фоне риторики Дональда Трампа и членов его администрации по поводу потенциального приобретения Гренландии, которая, по их мнению, имеет стратегическое значение для безопасности США. Это особенно актуально в условиях климатических изменений и открытия новых морских маршрутов через Северный Ледовитый океан.
Следует отметить, что еще в 2023 году Моцфельдт посетила Китай, подчеркнув, что эта страна является одним из главных рынков сбыта гренландской рыбы. Также она участвовала в открытии представительства Гренландии в посольстве Дании в Пекине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Гренландия ответила на заявления Трампа о военной аннексии. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного вмешательства и последующей аннексии автономной территории Дании крупнейшего острова в Гренландии. Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде решительно ответил Трампу.Муте Эгеде на Facebook отреагировал на последние заявления Трампа с угрозами аннексировать Гренландию с применением военной силы.
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