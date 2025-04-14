Как Гренландия спасается, чтобы Трамп ее не смог проглотить

Гренландия выражает обеспокоенность по поводу намерений президента США Дональда Трампа по поводу возможного присоединения острова к территории Соединенных Штатов. В этой связи правительство острова обратилось в Китай с инициативой об усилении двусторонних связей.

Гренландия (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Newsweek, министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт объявила о стремлении укрепить сотрудничество с Пекином, в том числе путем заключения соглашения о свободной торговле.

"Китай очень важен для нас, и мы стремимся укреплять наше сотрудничество", — сказала она в разговоре с китайскими средствами массовой информации.

Эти заявления были сделаны на фоне риторики Дональда Трампа и членов его администрации по поводу потенциального приобретения Гренландии, которая, по их мнению, имеет стратегическое значение для безопасности США. Это особенно актуально в условиях климатических изменений и открытия новых морских маршрутов через Северный Ледовитый океан.

Следует отметить, что еще в 2023 году Моцфельдт посетила Китай, подчеркнув, что эта страна является одним из главных рынков сбыта гренландской рыбы. Также она участвовала в открытии представительства Гренландии в посольстве Дании в Пекине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Гренландия ответила на заявления Трампа о военной аннексии. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного вмешательства и последующей аннексии автономной территории Дании крупнейшего острова в Гренландии. Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде решительно ответил Трампу.

Муте Эгеде на Facebook отреагировал на последние заявления Трампа с угрозами аннексировать Гренландию с применением военной силы.

"Теперь американский президент снова решился на идею аннексировать нас. Я не могу это принять ни в коем случае. Я попросил администрацию как можно быстрее вызвать председателей партии. Потому что в этот раз нам нужно усилить наш отказ от Трампа. Он относится к нам с неуважением. Хватит", — написал Муте Эгеде.