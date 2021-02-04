logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37729.63

ETH/USD

1630.85

LTC/USD

148.80

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Как работать только 4 дня в неделю: уникальный эксперимент в Испании
commentss НОВОСТИ Все новости

Как работать только 4 дня в неделю: уникальный эксперимент в Испании

Эксперимент по сокращению рабочей недели в Испании продлиться три года

сегодня, 13:03
Автор:

Сергей Медведев

Мечту многих лентяев, возможно, реализуют в одной из стран Европы. Так, в Испании решились на необычный эксперимент — правительство одобрило переход на 4-х дневную рабочую неделю. Причем заработная плата работающих при этом не уменьшится.

Как работать только 4 дня в неделю: уникальный эксперимент в Испании

Табличка "Выходной" / фото ОднаМинута

Такое решение испанского правительства коснется, разумеется, не всей страны — в эксперименте будут участвовать только несколько компаний, причем, их названия пока не оглашаются. Возможно, подобная скрытность связана с ажиотажем касательно достаточно спорного проекта. Впрочем, отмечается, что среди компаний, которые перейдут на четырехдневку, обязательно будут предприятия из производственной отрасли.

 Эксперимент рассчитан на три года. В процессе реализации проекта компании будут получать государственные дотации, дабы сам переход был не слишком убыточным для бизнеса. Но дотирование будет временным — с развитием компенсации из бюджета будут уменьшаться и вовсе сойдут на ноль, поскольку рассчитаны только на плавный переходный период.

 К слову, идеи о сокращении рабочего времени и переходе от стандартной 40-часовой рабочей недели к занятости в 32 часа не нова. Однако, карантинные ограничения и падение экономики вынудили инициаторов отложить проект. Теперь же на сокращенную неделю возлагают большие надежды — помимо улучшения социальной обстановки (работники смогут больше времени уделять себе и своим семьям), испанское правительство надеется решить транспортную проблему, а также сократить контакты между гражданами.

Отметим, что как гласят данные Европейского агентства по безопасности труда и охране здоровья, жители европейских стран все меньше перерабатывают — с 2005 до 20015 года сверхурочная работа наемных сотрудников упала на 10% — если в начале периода перерабатывал каждый второй (50%) то, спустя десять лет этот показатель упал до 40%.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты составили рейтинг городов, где лучше всего работать на удаленке.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://euro-pulse.ru/news/v-ispanii-protestiruyut-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ