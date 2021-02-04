Как работать только 4 дня в неделю: уникальный эксперимент в Испании

Мечту многих лентяев, возможно, реализуют в одной из стран Европы. Так, в Испании решились на необычный эксперимент — правительство одобрило переход на 4-х дневную рабочую неделю. Причем заработная плата работающих при этом не уменьшится.

Табличка "Выходной" / фото ОднаМинута

Такое решение испанского правительства коснется, разумеется, не всей страны — в эксперименте будут участвовать только несколько компаний, причем, их названия пока не оглашаются. Возможно, подобная скрытность связана с ажиотажем касательно достаточно спорного проекта. Впрочем, отмечается, что среди компаний, которые перейдут на четырехдневку, обязательно будут предприятия из производственной отрасли.

Эксперимент рассчитан на три года. В процессе реализации проекта компании будут получать государственные дотации, дабы сам переход был не слишком убыточным для бизнеса. Но дотирование будет временным — с развитием компенсации из бюджета будут уменьшаться и вовсе сойдут на ноль, поскольку рассчитаны только на плавный переходный период.

К слову, идеи о сокращении рабочего времени и переходе от стандартной 40-часовой рабочей недели к занятости в 32 часа не нова. Однако, карантинные ограничения и падение экономики вынудили инициаторов отложить проект. Теперь же на сокращенную неделю возлагают большие надежды — помимо улучшения социальной обстановки (работники смогут больше времени уделять себе и своим семьям), испанское правительство надеется решить транспортную проблему, а также сократить контакты между гражданами.

Отметим, что как гласят данные Европейского агентства по безопасности труда и охране здоровья, жители европейских стран все меньше перерабатывают — с 2005 до 20015 года сверхурочная работа наемных сотрудников упала на 10% — если в начале периода перерабатывал каждый второй (50%) то, спустя десять лет этот показатель упал до 40%.

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