Какие настроения царят в Европе: готова ли она самостоятельно продолжить поддержку Украины

Официальные представители США своими заявлениями дают понять, что Киев не может рассчитывать на дальнейшую военную помощь. Соединенные Штаты хотят предоставлять меньше вооружения. Это уже фактически подтвердил министр обороны Пит Хегсет. Он заявил, что администрация Трампа имеет "совершенно иной взгляд" на войну в Украине, чем Джо Байден. Об этом пишет рейтинговое британское издание The Telegraph. Какие сегодня настроения царят в Европе? Готова ли она самостоятельно продолжить поддержку Украины, отказавшись подталкивать Киев к уступкам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

ЕС может начать новую страницу своей жизни в роли сильного геополитического лидера

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что потенциальная убыль американской военной помощи станет для Европы испытанием, но, в отличие от ситуации к широкомасштабному вторжению РФ, Европа сегодня гораздо лучше осознает угрозу и имеет хорошо наработанные механизмы для совместных действий.

"Несмотря на усталость от войны, экономические трудности и постоянные попытки ультраправых популистов поколебать европейское единство, Европа как никогда демонстрирует реальный потенциал самостоятельно поддерживать Украину. Причем, делать это не только для Украины, но и реализовывать долгосрочный геополитический интерес континента в части развития автономной и сильной европейской оборонной политики. Напомню, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей создания европейской армии, но был подвергнут критике в том числе тогдашним и нынешним президентом США Дональдом Трампом за стремление ослабить трансатлантическую связь между союзниками НАТО. Сегодня американское руководство своими руками подталкивает Европу к реализации давней цели. И, если европейские лидеры будут способны продемонстрировать политическую волю, ЕС может начать новую страницу своей жизни в роли сильного геополитического лидера", – отметила политолог.

По ее словам, Европа не заинтересована в подталкивании Украины к уступкам, ведь российская агрессия стала мощным катализатором осознания геополитических и безопастностных рисков.

"Страны ЕС и НАТО, особенно граничащие с Украиной, четко осознают, что успех Украины является залогом их собственной безопасности. Возможные уступки станут временной передышкой в кровавой войне, круг участников которой в новом раунде может расшириться. У Европы есть значительные финансовые ресурсы и, хотя они и не безграничны, ЕС уже продемонстрировал готовность и возможность наращивать собственный ВПК и выделять миллиарды евро на помощь Украине", – отметила Анна Малкина.

Европа достаточно оценила опасность для себя России

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обратил внимание, что статья в британском издании опирается на выступление министра обороны США Пита Хэгсета на слушаниях в Конгрессе на этой неделе: он подтвердил, что администрация Дональда Трампа имеет "совершенно иной взгляд" на войну в Украине. урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны".

"Учитывая, что темой слушаний был военный бюджет США на 2026 год, послание вряд ли могло быть более четким. Однако стоит заметить, что британский аналитик даже не рассматривает для Украины вариант "искать мира любой ценой". Даже полное прекращение помощи от США считается усложнением обороны, однако ни одним способом не поводом сдаться", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий согласен с тем, что это не официальная позиция правительства Великобритании. Однако, судя по всему, Европа достаточно оценила опасность для себя России, которая больше не будет занята на нашем фронте.

"Поэтому европейцы, похоже, готовы вкладывать ресурсы, чтобы мы держали Путина в этой ловушке, пока ЕС восстанавливает собственную обороноспособность", – констатировал эксперт.

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