Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решил начать стратегические обсуждения с лидерами стран ЕС по использованию ядерного оружия Франции для защиты европейского континента. Как пояснил французский президент, сотрудничество с США это важно, однако Европе нужно усиливать свою безопасность. Какие страны Европы имеют ядерное оружие и в каком количестве, чтобы защитить континент.

Ядерное оружие. Фото из открытых источников

Согласно отчету ICAN, Франция имеет наибольшее количество ядерного оружия в Европе – 290 ядерных боеголовок. Первое испытание ядерного оружия Францией состоялось 13 февраля 1960 в пустыне Сахара во время Алжирской войны. Эксперимент получил название Gerboise bleue ("Синий тушканчик"), сделав Францию четвертой в истории страной, которая стала владеть ядерным оружием.

Второй страной в Европе по количеству ядерных боеголовок является Великобритания – 225 единиц. Великобритания свою ядерную бомбу впервые опробовала 3 октября 1952 года в ходе операции Hurricane ("Ураган"). Британцы взорвали ядерное взрывное устройство на борту фрегата, установленного на якоре в районе островов Монте-Белло вблизи Австралии. Великобритания стала третьим ядерным государством после США и России в 1945 и 1949 годах соответственно.

Это две единственные страны, имеющие в Европе собственное ядерное оружие. Однако благодаря политике ядерного сдерживания НАТО в других странах Европы размещено около 100 ядерных боеголовок США. Эти государства не могут самостоятельно использовать ядерное оружие без авторизованных кодов Соединенных Штатов. Кроме того, это оружие администрация Трампа может вывести из Европы.

Страны с ядерным оружием в Европе:

Франция – 290

Великобритания – 225

Германия – 20

Бельгия – 20

Италия – 20

Турция – 20

Нидерланды – 20

Ранее портал "Комментарии" писали о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о том, как будет выглядеть ядерный удар по Москве ракетой "Тризуб".