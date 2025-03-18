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Какие страны Европы потеряют половину населения до 2100 года

Ученые шокировали прогнозом

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей

Демографический кризис все сильнее охватывает территорию Европы и в ближайшие десятилетия он может только обостриться. Ученые обеспокоены ситуацией и провели масштабное исследование, чтобы узнать, на сколько может сократиться человечество к 2100 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится по результатам исследования и отчета ООН "Перспективы мирового населения".

Какие страны Европы потеряют половину населения до 2100 года

Европа. Фото: из открытых источников

Уровень рождаемости во многих странах постоянно снижается и местами он опускается ниже уровня воспроизводства, необходимого для поддержания стабильной численности населения. И такая ситуация наблюдается в течение последних десятилетий, а по словам ученых — дальше может быть еще хуже.

Особенно ощутимые изменения ждут Германию, Польшу, Италию и Украину, где в будущем может исчезнуть почти половина населения.

Одна из самых густонаселенных стран Европы — Германия. По прогнозам ученых, к 2100 году эта страна может потерять около 13,8 миллиона человек.

В Польше, которая уже сейчас переживает демографические изменения, потеря населения может составить до 18,8 миллиона человек. В Италии прогнозируется сокращение на 23,8 миллиона населения.

Отдельно ученые отметили ситуацию в Украине. Наша страна, по прогнозам, может потерять до 23,8 миллиона человек к 2100 году. И это напоминает, что нужно найти решение для демографических проблем.

Несмотря на демографические кризисы и тенденцию к сокращению населения, есть процессы, которые способны компенсировать такие расходы — и это миграция, внутренне европейская и межконтинентальная.

Например, Великобритания и Франция прогнозируют рост количества жителей благодаря притоку мигрантов.

Однако, согласно прогнозам ООН, лишь незначительное количество европейских стран, сможет увеличить количество населения до 2100 года. Сейчас таких стран всего 7 и среди них: Швеция, Люксембург, Франция, Швейцария и Великобритания.

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Источник: https://population.un.org/wpp/downloads?folder=Probabilistic%20Projections&group=Population
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