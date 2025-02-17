Какие условия мира с Россией навяжет Трамп: чего боятся в Европе

Американского президента Дональда Трампа можно поблагодарить за то, что он наконец расшевелил европейское болото, считает политолог Роман Пономаренко. В частности, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Европе срочно нужен свой план действий по Украине, иначе будут решать другие.

Мир с Россией

То есть, говорит эксперт, за три года полномасштабной войны в Украине, в Европе не смогли разработать собственную стратегию разрешения нынешнего кризиса. По всей видимости, европейцам мешал исключительно собственный инфантилизм и непонимание новой реальности.

"Теперь, когда Трамп вломился в мировую дипломатию как слон в посудную лавку, европейские политики начали скулить, что с ними не считаются. И дальше не будут считаться. Потому что все эти Макроны, Шольцы, Туски и другие, как ни на что не способны, так такими и останутся", — отмечает эксперт.

Именно поэтому политолог предполагает, что Трамп навяжет сторонам условия мира выгодные США, которые создадут немало неприятных моментов для Европы. А дипломаты стран ЕС будут и дальше жевать сопли, говорит Пономаренко.

"Это дожмет окончательно дедеградированный европейский политикум, который или обновится, то есть к власти в странах ЕС придут толковые и решительные люди, которые перезагрузят систему, или будет продолжать гнить дальше, пока не самоликвидируется.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, возможно, Трамп и Путин договорились о том, чтобы объявить перемирие на фронте. После этого, возможно, в Украине будут проведены выборы, но РФ добивается, чтобы к избирательному процессу были допущены все партии. При этом эксперты считают, что именно в этом кроется самая большая опасность для Украины, поскольку РФ начинает против нее "политическую СВО". Ее цель – взять Украину под полный контроль и сделать так называемым союзным государством.



