Каждые 17 секунд – смерть: ВОЗ о коронавирусе в Европе

По данным ВОЗ, в Европе одна смерть от коронавируса приходится на каждые 17 секунд. Об этом передает The Guardian.

Сообщается, что в 53 странах, входящих в Европейский регион ВОЗ, зарегистрировано более 15,7 млн случаев Covid-19. Из них 4 млн – только в этом месяце, и почти 355 000 смертей.

По словам регионального главы Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, появляется все больше сообщений от стран о перегруженности систем здравоохранения. К примеру, палаты интенсивной терапии во Франции были загружены на 95% в течение последних 10 дней, а в Швейцарии — на полную.

Но Клюге отмечает эффективность жестких мер правительств. По его словам, число новых больных сократилось. При этом в ВОЗ подчеркивают, что усиление карантина должно быть крайней мерой. В организации считают, что при ношении масок в 95% случаев жестких локдаунов не потребуется. Кроме того, закрытие школ в ВОЗ считают неэффективной мерой в борьбе с пандемией.

Также Клюге высказался о предстоящих праздниках. По его словам, нас ждет определенно другое, не как обычно, Рождество, "но это не значит, что оно не может быть веселым". Представитель ВОЗ отметил успех недавних удаленных и онлайновых празднований Рамадана и Дивали.

Напомним, украинцам спрогнозировали, чего ожидать от коронавируса зимой.

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