Каждые 17 секунд – смерть: ВОЗ о коронавирусе в Европе

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Таисия Ерохина
По данным ВОЗ, в Европе одна смерть от коронавируса приходится на каждые 17 секунд. Об этом передает The Guardian.
Сообщается, что в 53 странах, входящих в Европейский регион ВОЗ,
зарегистрировано более 15,7 млн случаев Covid-19. Из них 4 млн – только в этом
месяце, и почти 355 000 смертей.
По словам
регионального главы Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, появляется
все больше сообщений от стран о перегруженности систем здравоохранения. К
примеру, палаты интенсивной терапии во Франции были загружены на 95% в течение
последних 10 дней, а в Швейцарии — на полную.
Но Клюге отмечает
эффективность жестких мер правительств. По его словам, число новых больных
сократилось. При этом в ВОЗ подчеркивают, что усиление карантина должно быть
крайней мерой. В организации считают, что при ношении масок в 95% случаев жестких локдаунов не потребуется. Кроме того, закрытие школ в ВОЗ считают
неэффективной мерой в борьбе с пандемией.
Также Клюге
высказался о предстоящих праздниках. По его словам, нас ждет определенно
другое, не как обычно, Рождество, "но это не значит, что оно не может быть
веселым". Представитель ВОЗ отметил успех недавних удаленных и онлайновых
празднований Рамадана и Дивали.
Напомним,
украинцам спрогнозировали, чего
ожидать от коронавируса зимой.
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