Коалиция желающих приняла для Украины важное решение: что известно
Коалиция желающих приняла для Украины важное решение: что известно

Ракеты дальнего радиуса будут поставлять Украине страны Европы

4 сентября 2025, 15:57
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня на заседании Коалиции желающих было принято важное для Украины решение – ракеты дальнего радиуса будут поставлять для страны участники Коалиции. Об этом говорится в сообщении британского правительства по результатам заседания.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно совершать вопиющие нападения на Украину.

Это было еще раз подчеркнуто неизбирательными нападениями в Киеве на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского Совета и представительства ЕС, добавил он.

Обсуждая последние военные планы "Коалиции желающих", премьер-министр подчеркнул, что группа имеет незыблемую преданность Украине, при поддержке президента Трампа, и что теперь им понятно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина, чтобы тот добился прекращения боевых действий.

Премьер-министр также поздравил объявления партнеров из Коалиции желающих поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине для дальнейшего усиления поставок страны.

Он также поблагодарил военных планировщиков и начальников Генеральных штабов за их постоянную и быструю работу, направленную на обеспечение возможности развертывания сил при прекращении огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид после начала своей поездки в Париж на саммит по Украине из-за поломки своего официального самолета. Глава правительства примет участие в мероприятии через видеоконференцию. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что официальные самолеты, которыми пользуются президент, глава государства и министры, очень старые и неоднократно выходили из строя, что привело к рассмотрению вопроса о замене, но стоимость и политические споры, повлекшие такое решение, задержали его принятие.



