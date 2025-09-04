Сегодня на заседании Коалиции желающих было принято важное для Украины решение – ракеты дальнего радиуса будут поставлять для страны участники Коалиции. Об этом говорится в сообщении британского правительства по результатам заседания.

Коалиция желающих приняла для Украины важное решение: что известно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно совершать вопиющие нападения на Украину.

Это было еще раз подчеркнуто неизбирательными нападениями в Киеве на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского Совета и представительства ЕС, добавил он.

Обсуждая последние военные планы "Коалиции желающих", премьер-министр подчеркнул, что группа имеет незыблемую преданность Украине, при поддержке президента Трампа, и что теперь им понятно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина, чтобы тот добился прекращения боевых действий.

Премьер-министр также поздравил объявления партнеров из Коалиции желающих поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине для дальнейшего усиления поставок страны.

Он также поблагодарил военных планировщиков и начальников Генеральных штабов за их постоянную и быструю работу, направленную на обеспечение возможности развертывания сил при прекращении огня.

