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Когда РФ нападет на Финляндию: первые прогнозы

Россия наращивает армию на финской границе

21 мая 2025, 23:11
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Автор:
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Марьян Ощановский

Руководитель стратегического планирования сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми прогнозирует, что Россия продолжит наращивание сил у финских границ после окончания войны в Украине.

Когда РФ нападет на Финляндию: первые прогнозы

РФ угрожает Финляндии. Фото из открытых источников

По словам Сами Нурми, финские военные наблюдают умеренные приготовления к строительству инфраструктуры армии РФ вблизи общей границы.

"Только что, надеемся, закончится война в Украине, россияне начнут возвращать воевавшие в Украине войска, особенно сухопутные войска", — прогнозирует финский генерал-майор Сами Нурми.

По его словам, Финляндия очень внимательно следит за действиями российских сил у границы.

"Пока нет непосредственной военной угрозы для Финляндии или НАТО. Также нужно оценить: готовятся они отправить больше войск в Украину или готовятся наращивать свои силы вблизи нашей границы. Но я думаю, что они делают и то и другое", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер. "Путин представляет себя новым Петром Первым. У него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры. соглашения", – пишет он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние годы китайские инвесторы сокращают инвестиции в РФ из-за скепсиса к перспективам российского рынка и боязни санкций, говорится в отчете Института экономик развивающихся стран Банка Финляндии (BOFIT). В отчете говорится, что война в Украине и санкции против России привели к росту зависимости российской экономики от китайской. Экономическое партнерство Москвы и Пекина крепкое как никогда. Для России Китай стал крупнейшим торговым партнером – на него приходится более трети всей российской внешней торговли.



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Источник: https://www.theguardian.com/europe
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