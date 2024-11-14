Когда Украина войдет в ЕС: посол Катарина Матернова раскрывает планы

Украина может стать членом Европейского Союза уже в 2030 году – такое оптимистическое предсказание сделала посол ЕС в Украине Катарина Матернова. По ее словам, главным условием этого станет победа нашей страны в войне. Это заявление Матернова озвучила во время дискуссии на тему будущего Украины на мероприятии "Украина 2050. Диалоги о будущем".

Катарина Матернова

“Мой прогноз не изменился – до конца десятилетия. Это предположение, которое сделал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, поэтому у меня есть "прикрытие" для этой оценки, — отметила Матернова.

По ее словам, процесс вступления зависит от трех главных аспектов: завершение войны, решение технических вопросов, связанных с проведением переговоров, а также политическая поддержка в виде ратификации решения всеми государствами-членами ЕС.

Читайте на портале "Комментарии" - Европейский Союз пока не принимал никаких решений по отправке военных в Украину. Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает Укринформ. Он отметил, что позиция стран-членов ЕС по поддержке самообороны Украины остается неизменной.

Кроме того, "Комментарии" писали, что победа Дональда Трампа на выборах в США может изменить подход Европейского Союза к поддержке Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на саммите тюркоязычных стран в Кыргызстане заявил, что ЕС должен подготовить новую стратегию по отношению к Украине , ведь изменения в американской политике могут повлиять на способность Европы самостоятельно поддерживать своего восточного соседа.