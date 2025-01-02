Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" относительно транзита российского газа. Против такого решения выступила Словакия, лидеры страны отметили, что из-за прекращения транзита придется тратить гораздо больше средств. Даже наметилась конфронтация Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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Словацкая сторона пригрозила прекратить поставки электроэнергии. Однако на этом решили не останавливаться. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал видеообращение, в котором объяснил, что страна рассматривает ответные шаги на решение Украины.

Среди них может оказаться снижение помощи украинским беженцам. По словам Фицо, его партия готова поддержать такое решение.

Он добавил, что его правительство рассмотрит и другие ответные меры на действия Киева: “Президент Украины Зеленский совершил диверсию против государственных финансов Словакии и вредит финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что она суверенная страна”.

Напомним, что Роберт Фицо, как писал портал "Комментарии", рассказал о тайном и абсурдном соглашении, которое ему предлагал Владимир Зеленский. Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо был среди выступавших на саммите лидеров НАТО за продолжение транзита российского газа.

Зеленский раскритиковал Словакию, сказав: "Немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей". Позже, как сообщает Politico, Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского ему за закрытыми дверями были "абсурдными", и предположил, что Украина позволяет себе нанести ущерб экономике члена ЕС.