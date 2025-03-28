Кремль обратился к ОБСЕ с протестом против Молдовы: что вызвало негодование

Россия начала официально обращаться в ОБСЕ, обвиняя Молдову в якобы "репрессиях" и требуя увольнения руководительницы автономного региона Гагаузия, задержанной Евгении Гуцул.

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Как сообщает Newsmaker, Москва выразила свое возмущение из-за ареста Евгении Гуцул, прокремлевской губернатора Гагаузии. Представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич поднял этот вопрос на заседании Постоянного совета 27 марта, чтобы донести до международного сообщества настоящие мотивы уголовного преследования Гуцула.

Лукашевич подчеркнул, что Кремль считает преследование Гуцула политически мотивированным, а также осуждает "давление на башкана Гагаузии" со стороны молдавских властей. Военный и политический руководители России, по словам дипломата, требуют от ОБСЕ и молдавского правительства немедленно принять меры по освобождению Гуцула. Российская сторона призывает Молдову "отказаться от репрессивных методов политической борьбы", отмечая, что это нарушает принципы демократии и прав человека.

Задержание Евгении Гуцул в Молдове послужило поводом для многочисленных обвинений со стороны Кремля. Ее обвиняют в том, что, работая в период с 2019 по 2022 годы секретарем партии "Шор", она брала деньги от России и организовывала вывоз этих средств в Молдову. В частности, Гуцул якобы финансировала политическую деятельность партии, что, по утверждениям молдавских властей, является нарушением законодательства по финансированию политических организаций. В Молдове считают, что эти деньги использовались для поддержки политической деятельности, направленной на подрыв стабильности государства.

Как уже писали "Комментарии", Министерство иностранных дел Молдовы вызвало главу российской дипломатической миссии в Кишиневе, чтобы выразить протест из-за нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Ему также продемонстрировали обломки дронов-камикадзе, упавших на территории Молдовы во время атаки РФ на Украину.