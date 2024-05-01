«Кремлевская мечта» начинает сбываться. Европарламент может помочь РФ

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Ткачик Олеся
В Европарламенте предлагается лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС. Как считает народный депутат Алексей Гочаренко, речь идет о плохом сигнале и о том, что "кремлевская мечта" начинает сбываться.
Протесты в Грузии
По его словам, пророссийские власти Грузии, понимая последствия, сознательно ведут страну не в европейское будущее, а в российскую бездну.
Вместе с тем, как отметил политолог Максим Яли, события в Грузии демонтируют, что даже после военной агрессии возможен "откат" в прошлое, где к власти приходят мягко говоря силы, которые нейтрально относятся к России. И приходят к власти они по законному пути.
Напомним, 29 апреля юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах" во втором чтении. При этом в Европейском Союзе ранее предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.
Закон об "иноагентах" вызвал протесты в Грузии, на которых представители правоохранительных органов применяли силу против протестующих и лидеров оппозиции.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Грузии требуют от Украины выдать соратников Михаила Саакашвили, чтобы "нормализовать" отношения между государствами.
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