«Кремлевская мечта» начинает сбываться. Европарламент может помочь РФ

В Европарламенте предлагается лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС. Как считает народный депутат Алексей Гочаренко, речь идет о плохом сигнале и о том, что "кремлевская мечта" начинает сбываться.

Протесты в Грузии

"В частности, евродепутат Виола фон Крамон предлагает ввести санкции против Иванишвили. Очень правильно",

— отметил нардеп в Facebook.

По его словам, пророссийские власти Грузии, понимая последствия, сознательно ведут страну не в европейское будущее, а в российскую бездну.

"И мы не должны позволить Путину забрать Грузию у Европы. Должны бороться вместе",

– заявил нардеп.

Вместе с тем, как отметил политолог Максим Яли, события в Грузии демонтируют, что даже после военной агрессии возможен "откат" в прошлое, где к власти приходят мягко говоря силы, которые нейтрально относятся к России. И приходят к власти они по законному пути.

Да, во время военного вторжения российских войск не было таких многочисленных жертв и разрушений, как в Украине. Но тем не менее, маятник истории может качнуться назад. Хотя в 2008-м, уверен, это тоже казалось невозможным. На то же надеется Кремль и в Украине. Реализуются ли эти надежды, зависит только от нас",

– подчеркни в Фейсбуке политолог.

Напомним, 29 апреля юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах" во втором чтении. При этом в Европейском Союзе ранее предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

Закон об "иноагентах" вызвал протесты в Грузии, на которых представители правоохранительных органов применяли силу против протестующих и лидеров оппозиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Грузии требуют от Украины выдать соратников Михаила Саакашвили, чтобы "нормализовать" отношения между государствами.