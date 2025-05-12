Дефицит бюджета Венгрии достиг рекордного уровня из-за того, что выплаты по процентам превысили рост налоговых поступлений.

В Венгрии назревает кризис. Фото из открытых источников

По данным министерства экономики Венгрии, за первые четыре месяца 2025 года дефицит бюджета составил более 2,9 триллиона форинтов (8 миллиардов долларов). Это самый плохой показатель за соответствующий период.

При этом только за апрель 2025 дефицит венгерского бюджета составил 376 миллиардов форинтов.

"Были значительно заморожены расходы бюджета, что доказывает способность фискальной политики быстро реагировать. Венгерское правительство ослабит фискальную политику ввиду грядущих парламентских выборов 2026 года", – заявил государственный секретарь министерства экономики Корнел Кисгергель.

Правительство Венгрии заложило экономический рост в 2025 году на уровне 2,5%, но в первом квартале ВВП страны наоборот сократилось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность.