logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Кто победит на президентских выборах в Молдове: результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто победит на президентских выборах в Молдове: результаты опроса

Мая Санду лидирует в опросе по выборам президента Молдовы.

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Если бы президентские выборы в Молдове проходили на следующей неделе, то действующая президент Мая Санду получила бы наибольшее количество голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного CBS Research по заказу Института Европейской Политики и Реформ (IPRE).

Кто победит на президентских выборах в Молдове: результаты опроса

Мая Санду и Игорь Додон. Фото из открытых источников

Согласно опросам CBS Research за Маю Санду проголосовали бы 30,3% респондентов. Бывшего президента Молдовы и лидера партии социалистов Игоря Додона поддержали бы 13% опрошенных. Это произошло, несмотря на то, что Додон объявил, что не будет участвовать в президентских выборах.

Ожидается, что вместо Додана на выборах от партии социалистов примет участие бывший прокурор Александр Стояногло. В опросе CBS Research он не был указан, однако 1% респондентов заявили, что отдали бы свои голоса за него.

Тройку лидеров замыкает представитель "Нашей партии" Ренато Усатый, поддерживаемый 6,5% опрошенных. На четвертом месте расположилась бывшая башкан Гагаузии Ирина Влах – 5,4%. Около 20% молдаван еще не определились, за кого они будут голосовать на президентских выборах.

Если учитывать только голоса избирателей, который определились, то Мая Санду имеет 39,3% поддержки, Игорь Додон — 16,9%, Ренато Усатый — 8,5%.

Выборы президента в Молдове назначены на 30 октября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Молдовы Игорь Додон подверг сомнению территориальную целостность Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте Молдовы Мае Санду, которая ответила, предлагала ли Украина вернуть Приднестровье военным путем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tribuna.md/ru/2024/07/30/un-nou-sondaj-favoritii-in-cursa-pentru-presedintia-tarii-sunt-maia-sandu-renato-usatii-si-irina-vlah/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости