Кто победит на президентских выборах в Молдове: результаты опроса

Если бы президентские выборы в Молдове проходили на следующей неделе, то действующая президент Мая Санду получила бы наибольшее количество голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного CBS Research по заказу Института Европейской Политики и Реформ (IPRE).



Мая Санду и Игорь Додон. Фото из открытых источников

Согласно опросам CBS Research за Маю Санду проголосовали бы 30,3% респондентов. Бывшего президента Молдовы и лидера партии социалистов Игоря Додона поддержали бы 13% опрошенных. Это произошло, несмотря на то, что Додон объявил, что не будет участвовать в президентских выборах.

Ожидается, что вместо Додана на выборах от партии социалистов примет участие бывший прокурор Александр Стояногло. В опросе CBS Research он не был указан, однако 1% респондентов заявили, что отдали бы свои голоса за него.

Тройку лидеров замыкает представитель "Нашей партии" Ренато Усатый, поддерживаемый 6,5% опрошенных. На четвертом месте расположилась бывшая башкан Гагаузии Ирина Влах – 5,4%. Около 20% молдаван еще не определились, за кого они будут голосовать на президентских выборах.

Если учитывать только голоса избирателей, который определились, то Мая Санду имеет 39,3% поддержки, Игорь Додон — 16,9%, Ренато Усатый — 8,5%.

Выборы президента в Молдове назначены на 30 октября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Молдовы Игорь Додон подверг сомнению территориальную целостность Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте Молдовы Мае Санду, которая ответила, предлагала ли Украина вернуть Приднестровье военным путем.