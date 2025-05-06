Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему грозит наказание из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания РИА-Новости.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве.

"Мне грозят, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая испытала наибольшее бремя, с происходящим сегодня?" — сказал Фицо во время посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловке.

Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.

Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации во время визита в Москву станут студент и студентка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил прыгнуть в реку, чтобы показать свое крепкое здоровье. Таким образом словацкий лидер отреагировал на слухи об ухудшении его состояния перед визитом в Москву на 9 мая.

Роберт Фицо на платформе X опубликовал изображение своего утреннего купания в реке.

"Я ждал вас в это утро, где вы были? Буквально вчера журналисты "волновались", или я вообще дышу и смогу ли я подняться по лестнице к своему офису... Так что сегодня утром я пригласил их на реку, чтобы разогреться и поплавать. Мне кажется, что им это очень нужно. Никто не явился. Я понимаю — морочило немного и было немного прохладно", — саркастически написал Фицо.